TFF 1. Lig: Altay: 4 Bandırmaspor: 3
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TFF 1. Lig: Altay: 4 Bandırmaspor: 3

TFF 1. Lig: Altay: 4 Bandırmaspor: 3
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında Bandırmaspor'u konuk eden Altay, rakibini 4-3 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında Bandırmaspor'u konuk eden Altay, rakibini 4-3 mağlup etti. Alınan bu sonuçla Play-Off'a kalmayı daha önce garantileyen Altay ligi 63 puanla, Bandırmaspor ise 42 puanla tamamladı.

Maçtan dakikalar:

3. dakikada Mehmet Yiğit'in eza sahası içinde Zeki Yıldırım'a yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.

4. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Deniz Kadah'ın şutu kaleciden döndü. Dönen topa kafayla vuran Rıdvan Şimşek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak hakem faul olduğu gerekçesiyle golü vermedi.

7. dakikada defansın bir anlık anlaşmazlığından yararlanan Deniz Kadah, topu boş kaleye yolladı. 1-0

13. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Eren Erdoğan, topu ağlara gönderdi. 2-0

20. dakikada Ziya Alkurt'un soldan penaltı noktası üzerine yaptığı ortada topla buluşan Eren Erdoğan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

33. dakikada kornerden gelen topta kale önünde oluşan karambolde Mehmet Yiğit, topu kaleye yolladı. 3-1

46. dakikada kaleci Gökhan Değirmenci'nin ceza sahası içinde Zeki Yıldırım'a yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

47. dakikada Eren Erdoğan'ın kullandığı penaltıyı kaleci Gökhan Değirmenci kurtardı.

56. dakikada Bandırmaspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Doğan Can Davas, topu kafayla ağlara gönderdi. 3-2

67. dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağdan yaptığı ortaya kafayla vuran Abdurrahim Dursun topu filelerle buluşturdu. 3-3

83. dakikada Marcio Mossoro'nun kale önünde verdiği pasta topla buluşan Ziya Alkurt, uygun durumda topu auta gönderdi.

90+4. dakikada Tolga Ünlü'nün sağdan yaptığı ortada topa kafayla vuran Ziya Alkurt, topu ağlarla buluşturdu. 4-3

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Cemil Tunç xx, Mehmet Akıncık xx

Altay: Adam Stachowiak xx, Tolga Ünlü xx, Berkay Sülüngöz x, Çağlar Birinci xx, Rıdvan Şimşek xx (Murat Akça dk. 79 x), Eren Erdoğan xxx (Marcio Mossoro dk. 78 x), Cebrail Karayel xx (Jasmin Scuk dk. 79 x), Ziya Alkurt xx, Zeki Yıldırım xx, Kazımcan Karataş xx (Leandro Kappel dk. 72 x), Deniz Kadah xx

Yedekler: Eren Karataş, Ozan Evrim Özenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Adrien Regattin, Erhan Çelenk, Marco Paixao

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt x (Gökhan Değirmenci dk. 16 xx), Abdurrahim Dursun xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Yiğit xx, Orhan Ovacıklı xx, Erkan Taşkıran xx (Vital Bahati Rafiki dk. 64 x), İshak Çakmak ? (Ruben Rayo dk. 12 xx), Doğan Can Davas xx, Selçuk Alibaz xx, Yonathan del Valle x (Mert Ali Tanrıkulu dk. 64 x), Rahmi Anıl Başaran x (Mickael Pote dk. 64 x)

Yedekler: Ali Serçek, Feyyaz Belen, Berat Satılmış, Taha Yalçıner, Aygün Özışıkyıldız

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Deniz Kadah (dk. 7), Eren Erdoğan (dk. 13 ve 20), Ziya Alkurt (dk. 90+4) (Altay), Mehmet Yiğit (dk. 33), Doğan Can Davas (dk. 56), Abdurrahim Dursun (dk. 67) (Bandırmaspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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