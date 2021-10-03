Stat: Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Gökhan Barcın

Gaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Caulker, Toşca, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 86 Mendyl), Merkel (Dk. 76 Doğan Erdoğan ), Recep Niyaz, Sagal (Dk. 67 Dicko), Maxim (Dk. 86 Messaoudi), Figueiredo (Dk. 76 Ertuğrul Ersoy), Muhammet Demir

Altay: Lis, Naderi, Murat Akça, Björkander, Cebrail Karayel, Thiam (Dk. 63 Poko), Zeki Yıldırım, Rayan (Dk. 46 Erhan Çelenk), Pinares (Dk. 63 Ceyhun Gülselam), Kappel, Bamba (Dk. 78 Paixao)

Goller: Dk. 51 (Penaltıdan) ve 61 Maxim, Dk. 57 Merkel, Dk. 73 Dicko (Gaziantep), Dk. 63 Erhan Çelenk (Altay)

Sarı Kartlar: Dk. 60 Cebrail Karayel (Altay), Dk. 66 Sagal, Dk. 83 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep)

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep, konuk ettiği Altay'ı 4-1 yendi.

50. dakikada Thiam'ın müdahalesiyle Kitsiou ceza sahası içinde yerde kalırken, hakem Bahattin Şimşek, Gaziantep lehine penaltı kararı verdi.

51. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

57. dakikada Gaziantep ikinci golü buldu. Figueiredo'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Merkel, kaleci Lis'in sağından topu ağlara gönderdi: 2-0.

61. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Sagal'ın ortasını karşılayan kaleci Lis, elinden kaçırdığı topu kontrol edemedi. Pozisyonu takip eden Maxim, Lis'ten kaptığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

63. dakikada Altay farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan gelişen atak sonrası Naderi'nin kale önüne ortasında, Erhan Çelenk topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

73. dakikada Gaziantep, bir kez daha rakip ağları havalandırdı. Figueiredo'nun çektiği şut kaleci Lis'ten dönerken, Dicko meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 4-1.

Karşılaşma ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.