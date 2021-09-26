Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Süper Lig

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Yusuf BozdoğanMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci (Dk. 80 Zulj), Visca (Dk. 90+1 Emre Kaplan), Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Ponck), Deniz Türüç (Dk.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci (Dk. 80 Zulj), Visca (Dk. 90+1 Emre Kaplan ), Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Ponck), Deniz Türüç (Dk. 72 Chadli), Okaka (Dk. 80 Atabey Çiçek)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Alberk Koç, Yasin Pehlivan (Dk. 64 Sabo), Alper Potuk (Dk. 85 Dokovic), Boyd (Dk. 64 Umar), Dabo, Bolasie (Dk. 64 Pohjanpalo), Remy (Dk. 76 Deniz Hümmet)

Goller: Dk. 25, Dk. 55 ve Dk. 75 Okaka (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

50. dakikada soldan gelişen atakta Deniz Türüç'ün yandan pasında Okaka topun üzerinden atladı. Arkadan bindirme yapan Visca savunmadan önce ceza sahası içinde kontrol ettiği topla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın şutunda Gökhan'ın müdahale ettiği topu Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.

55. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Okaka, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.

58. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

61. dakikada Gökhan'ın savunma arkasına uzun topuna hareketlenen Bolasie'nin sağ çaprazdan şutunda, top üstten dışarı gitti.

67. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasıyla rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı sürdükten sonra ara pasıyla topu Okaka ile buluşturdu. Okaka'nın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, Gökhan meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

71. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alper, Pohjanpalo ile yaptığı verkaçla içeri girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alper'in yakın direğe şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

75. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Sağdan sıfıra inen Visca'nın ortasında Okaka, altıpasın gerisinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı: 3-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Yiğit Marcus Aral
Spor Mustafa Denizli Muslera Mesut Özil Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 19:02:50. #1.11#