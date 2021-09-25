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Futbol: Süper Lig

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Kamil ÇetinDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fajr, Hakan Arslan, Felix, Henrique, Gradel, KayodeVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Benatia (Dk.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Demir Grup Sivasspor : Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fajr, Hakan Arslan, Felix, Henrique, Gradel, Kayode

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Benatia (Dk. 42 Balkovec), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Adnan Uğur, Erhun Aksel Öztümer, Kerim Frei, Pesic

Gol: Dk. 1 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

1. dakikada Karagümrük defansının hatalı pasında araya giren Henrique, kaleci Viviano'nun yanından topu Kayode'ye aktardı. Kayode, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

3. dakikada sol çaprazda topla buluşan Gradel'in sert şutunda, kaleci Viviano son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Gradel'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğinin yanından auta çıktı.

40. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muammer Yıldırım topu son anda kornere gönderdi.

44. dakikada Henrique'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

45+3. dakikada Henrique defansın uzun pasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Henrique, topa vurmakta geç kalınca araya giren savunma tehlikeyi savuşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri
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