Futbol: Süper Lig
Stat: Gürsel AkselHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Candaş ElbilGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli (Dk.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli (Dk. 43 Kerim Alıcı), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Halil Akbunar, Obinna, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Lourency, Jahovic
Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayisimiye, Lima, Visca, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Okaka
Gol: Dk. 7 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 11 Tolga Ciğerci, Dk. 24 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 24 Berkan Emir (Göztepe)
Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada ceza sahası sol çapraz pozisyonda Deniz'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
15. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lourency'nin sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
22. dakikada Visca'nın topuna hareketlenen Deniz Türüç'ün vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
35. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda Tolga'nın kaleye göndermek istediği top, kaleci İrfan Can'ın müdahalesiyle Duarte'ye geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Medipol Başakşehir 1-0 üstün bitirdi.