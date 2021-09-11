Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0

Olgucan KALKAN/

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HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 52'nci dakikalarda Michy Batshuayi ile 10'uncu dakikalarda N'Koudou kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş; 4 maç sonunda 10 puana ulaştı. Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.

8'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Pjanic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Hollanda ekibi Ajax da ligin 4'üncü haftasında PEC Zwolle'yi deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 29 ve 67'nci dakikalarda Sebastien Haller attı.