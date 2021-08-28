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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Selahattin AltayÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Awuku), Mallan (Dk. 57 Ndong), Jospin, Aabid, Haddadi, Adem Büyük (Dk. 89 Haqi Osman), Tetteh (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Awuku), Mallan (Dk. 57 Ndong), Jospin, Aabid, Haddadi, Adem Büyük (Dk. 89 Haqi Osman), Tetteh (Dk. 78 Kubilay Kanatsızkuş)

Gaziantep: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Jefferson, Merkel (Dk. 76 Borven), Mendyl (Dk. 75 Halil İbrahim Pehlivan), Figueiredo (Dk. 58 Kenan Özer), Sagal (Dk. 86 Mirza Cihan), Recep Niyaz

Goller: Dk. 45 Adem Büyük, Dk. 68 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Mendyl, Dk. 90+4 Recep Niyaz, Dk. 90+6 Djilobodji (Gaziantep), Dk. 90+4 Wallace (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 3. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep'i 2-0 yendi.

47. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.

58. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Tetteh'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Adem Büyük'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Tetteh, karşı karşıya kaldığı kaleci Günay Güvenç'i çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşma, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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