Futbol: Süper Lig
Stat: AntalyaHakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Osman Gökhan BilirFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Ufuk Akyol, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Eren Albayrak (Dk.
Stat: Antalya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Osman Gökhan Bilir
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Ufuk Akyol, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Eren Albayrak (Dk. 13 Omar Imeri), Podolski
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Berkan Emir, Esiti, Kubilay Sönmez, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Diabate, Jahovic
Goller: Dk. 5 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor) (Penaltıdan), Dk. 31 Esiti (Göztepe)
Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
3. dakikada Kudriashov'un sol kanattan pasında ceza sahasından topla buluşan Eren Albayrak, Esiti'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
5. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan topu ağlara gönderdi: 1-0.
31. dakikada konuk ekip skorda eşitliği sağladı. Halil Akbunar'ın pas verdiği Esiti'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'in solundan filelerle buluştu: 1-1.
37. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden