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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Ali Şansalan, Kamil Çetin, Candaş Elbilİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 83 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk. 89 Diomande), Bytyqi (Dk. 83 Shengelia), Cikalleshi (Dk.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Şansalan, Kamil Çetin, Candaş Elbil

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 83 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk. 89 Diomande), Bytyqi (Dk. 83 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 70 Kravets)

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski, Lennon (Dk. 77 Ramazan Civelek), Muğdat Çelik (Dk. 77 Melih Okutan), Pedro Henrique (Dk. 87 Alibec), Luckassen (Dk. 63 Maglica)

Sarı kartlar: Dk. 49 Aziz Eraltay, Dk. 60 Luckassen, Dk. 84 Maglica (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Skubic'in pasına hareketlenen Milosevic'in gelişine vurduğu top, yandan auta gitti.

65. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Milosevic'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

67. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahasına girmeden çektiği şutunda, kaleci Sehic topu güçlükle kornere gönderdi.

72. dakikada Milosevic'in ceza yayı yakınından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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