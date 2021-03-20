Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Cem HanoğluGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk. 41 Diego), Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 90+2 Polomat), Murat Yıldırım (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Ayite (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Cem Hanoğlu

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk. 41 Diego), Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 90+2 Polomat), Murat Yıldırım (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Ayite (Dk. 75 Mugni), Lima

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Hadadi, Koomson (Dk. 63 Varga), Drinkwater (Dk. 63 Doğucan Haspolat), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Anıl Koç), Hajradinovic, Thelin (Dk. 71 Koita)

Goller: Dk. 60 ve 76 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği), Dk. 66 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ayite, Dk. 73 Soner Dikmen, Dk. 85 Diego (Gençlerbirliği), Dk. 85 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

52. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın müsait durumda yaptığı vuruşta, kaleci Nordfeldt sağına uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.

60. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ani gelişen atakta Candeias sağ kanattan topu ceza sahasının solundaki Sefa Yılmaz'a çıkardı. İkinci yarının başında oyuna giren Sefa, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

66. dakikada Hadadi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasının sağında topa gelişine vuran Yusuf Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

76. dakikada Gençlerbirliği şık bir golle tekrar öne geçti. Candeias'ın pasıyla Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan sıfıra inerek yerden ortasında, kale sahasının içindeki Sefa Yılmaz'ın topuğuyla yaptığı vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 2-1.

82. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasında Yusuf Erdoğan'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.

84. dakikada Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışını kaleci Nordfeldt, soluna uzanarak kurtardı. Kaleciden dönen topu Hajradinovic tekrar önünde buldu ancak bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Gençlerbirliği, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki