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Futbol: Süper Lig

18.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:04
Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Erdem BayıkFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, SamattaMKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Voca, Lukasik,...

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Voca, Lukasik, Lobjanidze, Paintsil, Cekici, Bolingi

Goller: Dk. 28 Thiam, Dk. 34 Samatta (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 41 Ozan Tufan, Dk. 45+2 Thiam (Fenerbahçe), Dk. 45+1 Cekici (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

5. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından plase vuruşunda, top kaleci Friedrich'de kaldı.

8. dakikada hücumun sol kanadından Valencia'nın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda, top kale çizgisinde bekleyen Atila Turan'a çarptı. Atağın devamında Gustavo'nun şutunda yine kaleci Friedrich topu kontrol etti.

25. dakikada sağdan Atila Turan'ın direkt kaleye doğru kullandığı köşe vuruşunda, top kaleci Altay'ın müdahalesinin ardından direkten döndü. Pozisyonun devamında Ozan Tufan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın sağdan yerden ortasında penaltı noktası civarında Thiam'ın vuruşunda, kaleci Friedrich topu elinden sektirdi. Devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Thiam, topu ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan uzun topta Thiam, topu kontrol ettikten sonra ceza sahasında bulunan Samatta'ya aktardı. Samatta'nın, iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

37. dakikada Cekici'nin uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

45+3. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pelkas'ın sert vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direk dibinden kornere gitti.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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