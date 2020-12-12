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Futbol: Süper Lig

12.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:08
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Yusuf BozdoğanÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah, Doğan Erdoğan, Michalak, Fernando, Boldrin, SkodaGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Kubilay...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah, Doğan Erdoğan, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Kubilay Sönmez, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tripic, Mossoro, Ndiaye

Gol: Dk. 45+4 Boldrin (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 45+3 Mossoro (Göztepe)

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Fernando'nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Boldrin'in gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.

20. dakikada deplasman ekibinin kazandığı faul atışında, Berkan Emir'in yaklaşık 30 metreden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.

33. dakikada ceza sahası sağ tarafında rakibinden sıyrılan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.

34. dakikada kazanılan köşe atışında Tripic'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

45+3. dakikada Michalak'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısı üzerine inceleyen maçın hakemi Özgür Yankaya, penaltıya hükmetti. 45+4'üncü dakikada Boldrin'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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