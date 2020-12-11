Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Brecka, Yusuf Erdoğan, Sadiku, Tirpan, Varga, Hajradinovic, Hodzic, Koita

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Sacko, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega

Goller: Dk. 36 ve 42 Koita (Kasımpaşa), Dk. 39 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 45+2 Koita (Kasımpaşa), Dk. 45+2 Bakalorz (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

36. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Tirpan'ın pasında sol kanatta topu kontrol eden Yusuf Erdoğan, bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Koita'nın altıpasın önünde topuğuyla dokunduğu meşin yuvarlak, filelere gitti: 1-0.

39. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği sağladı. Bergdich'in kullandığı serbest atışta Sagal'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topu altıpasın önünde Recep Niyaz kontrol etti. Bu oyuncunun kaleci Ramazan Köse'yi geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

42. dakikada ev sahibi takım ikinci golü buldu. Varga'nın sağdan ortasında Koita'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda yere çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan