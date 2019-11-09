Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih MazlumGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Sessegnon, Sio, Nadir Çiftçi, Candeias, Stancuİstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Djedje, Miguel Lopes, Abdennour,...

09.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:56
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: , Candaş Elbil, Mazlum

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Sessegnon, Sio, Nadir Çiftçi, Candeias, Stancu

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Djedje, Miguel Lopes, Abdennour, Yasir Subaşı, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut, Mensah, Henrique, Adebayor

Gol: Dk. 14 Sio (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

14. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Abdennour'a da çarpan top ağlarla buluştu.

17. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Lung gole izin vermedi.

35. dakikada Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç Özbir boşa çıktı. Abdennour'un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla karşılaşmaya Atatürk imzalı formayla çıktı.

Kaynak: AA
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