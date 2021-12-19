Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
AA / Berad Büyük - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan 4 maçla sona erdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan 4 maçla sona erdi.

Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Çaykur Rizespor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Diğer karşılaşmalarda Yukatel Kayserispor, ağırladığı Gaziantep ile 0-0 berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

GZT Giresunspor-Altay: 3-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-3

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: 1-3

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-1

Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1

Yukatel Kayserispor- Gaziantep Fk : 0-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR 17133134132142
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1796228141433
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 179262618829
4.ATAKAŞ HATAYSPOR179262520529
5.FENERBAHÇE 178452822628
6.AYTEMİZ ALANYASPOR178362728-127
7.ADANA DEMİRSPOR 177552421326
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR176742516925
9.BEŞİKTAŞ 177462826225
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK177462425-125
11.GALATASARAY 176652221124
12.GZT GİRESUNSPOR176471815322
13.GAZİANTEP FK176472125-422
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR176382024-421
15.YUKATEL KAYSERİSPOR175572226-420
16.ALTAY175392228-618
17.ÇAYKUR RİZESPOR 1751111632-1616
18.GÖZTEPE 173591625-914
19.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR1742111430-1614
20.KASIMPAŞA 1725101627-1111

18. haftanın programı:

21 Aralık Salı:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa (Antalya)

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Altay-Trabzonspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

Ortalığı karıştıran diyalog! Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler

Ortalığı karıştıran diyalog! Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler

 Yürekleri ağza getiren an! Acılar içerisinde yerde kalan Diagne yürüyemeyecek hale geldi

Yürekleri ağza getiren an! Acılar içerisinde yerde kalan Diagne yürüyemeyecek hale geldi

 O nasıl röveşata Okaka! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor

O nasıl röveşata Okaka! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title