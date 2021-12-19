Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan 4 maçla sona erdi.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan 4 maçla sona erdi.
Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Çaykur Rizespor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Diğer karşılaşmalarda Yukatel Kayserispor, ağırladığı Gaziantep ile 0-0 berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
GZT Giresunspor-Altay: 3-1
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-3
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: 1-3
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-1
Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1
Yukatel Kayserispor- Gaziantep Fk : 0-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|17
|13
|3
|1
|34
|13
|21
|42
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|17
|9
|6
|2
|28
|14
|14
|33
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|17
|9
|2
|6
|26
|18
|8
|29
|4.ATAKAŞ HATAYSPOR
|17
|9
|2
|6
|25
|20
|5
|29
|5.FENERBAHÇE
|17
|8
|4
|5
|28
|22
|6
|28
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|17
|8
|3
|6
|27
|28
|-1
|27
|7.ADANA DEMİRSPOR
|17
|7
|5
|5
|24
|21
|3
|26
|8.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|17
|6
|7
|4
|25
|16
|9
|25
|9.BEŞİKTAŞ
|17
|7
|4
|6
|28
|26
|2
|25
|10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|17
|7
|4
|6
|24
|25
|-1
|25
|11.GALATASARAY
|17
|6
|6
|5
|22
|21
|1
|24
|12.GZT GİRESUNSPOR
|17
|6
|4
|7
|18
|15
|3
|22
|13.GAZİANTEP FK
|17
|6
|4
|7
|21
|25
|-4
|22
|14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|17
|6
|3
|8
|20
|24
|-4
|21
|15.YUKATEL KAYSERİSPOR
|17
|5
|5
|7
|22
|26
|-4
|20
|16.ALTAY
|17
|5
|3
|9
|22
|28
|-6
|18
|17.ÇAYKUR RİZESPOR
|17
|5
|1
|11
|16
|32
|-16
|16
|18.GÖZTEPE
|17
|3
|5
|9
|16
|25
|-9
|14
|19.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|17
|4
|2
|11
|14
|30
|-16
|14
|20.KASIMPAŞA
|17
|2
|5
|10
|16
|27
|-11
|11
18. haftanın programı:
21 Aralık Salı:
17.00 Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa (Antalya)
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Altay-Trabzonspor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
22 Aralık Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
23 Aralık Perşembe:
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
????Fenerbahçe - ????Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesini sizce hangi takım kazanır? #Fenerbahçe | #Beşiktaş | #FBvBJK— Haberler (@Haberler) December 19, 2021
?19:00
??Bein Sports
??Fırat Aydınus
???Hakan Ceylan
AA / Berad Büyük - Spor Haberleri