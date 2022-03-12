Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Mortadha, Doğucan Haspolat, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Mabil, MulekaÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Eren...
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Mortadha, Doğucan Haspolat, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Mabil, Muleka
Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Eren Albayrak, Phiri, Gedson Fernandes, Boyd, Boldrin, Bolasie, Cisse
Gol: Dk. 27 Mabil (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
20. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Bolasie, sol kanatta son çizgiye yakın noktadan ortaladı. Seken topa penaltı noktası yakınında Boldrin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Mortadha'nın pasında topla buluşan Mabil'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
34. dakikada lacivert-beyazlı takım ikinci gole yaklaştı. Eysseric'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mortadha'nın ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü.
37. dakikada Eyyseric'in pasıyla topla buluşan Muleka, kaleci Gökhan'ı geçtikten sonra sol çaprazdan şutunu çıkardı. Son anda araya giren Holmen, kaleye giden topa altıpas içinde müdahale ederek gole izin vermedi.
Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022