KONYA (AA) - Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Hakan Karabalcık

İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Amilton, Soner Dikmen, Hadziamhetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmed Hassan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Evren Eren Elmalı, Fall, Aabid, Doğucan Haspolat, Eysseric, Mortadha, Umut Bozok

Goller: Dk. 7 Mortadha (Kasımpaşa), Dk. 27 Amilton, Dk. 40 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 37 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 45 Osman Demir (Teknik sorumlu) (İttifak Holding Konyaspor )

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada konuk ekip öne geçti. Fall'ın pasında rakip ceza sahasında çizgiye kadar inen Umut Bozok'un altıpas içine kestiği topa dokunan Mortadha, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

14. dakikada Adil Demirbağ'ın kısa düşen pasına hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda topu, kaleci Sehic son anda tokatlayarak gole engel oldu.

27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ahmed Hassan'ın ara pasına hareketlenen Amilton'un kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı oyundan düşürerek topu boş kaleye gönderdi: 1-1

40. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Amilton'un havalandırdığı topu Ahmed Hassan bekletmeden içeriye kesti. Altıpas üzerinde Rahmanovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan İttifak Holding Konyaspor, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin farkındalık kampanyasına destek olmak için sahaya "Farkında Ol, Destek Ol, Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktı.