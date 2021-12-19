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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Gürsel AkselHakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Gökhan BarcınGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya (Dk. 82 Beykan Şimşek), Murat Paluli (Dk. 82 Kerim Alıcı), Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Yalçın Kayan), Berkan Emir (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Gökhan Barcın

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya (Dk. 82 Beykan Şimşek), Murat Paluli (Dk. 82 Kerim Alıcı), Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Yalçın Kayan), Berkan Emir (Dk. 82 Burekovic), Tijanic, Cherif Ndiaye (Dk. 69 Lourency), Jahovic

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 85 Balkovec), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur (Dk. 58 Jimmy Durmaz), Biglia, Bertolacci (Dk. 69 Erhun Aksel Öztümer), Karamoh (Dk. 85 Tunay Torun), Ahmed Musa, Salibur (Dk. 69 Borini)

Gol: Dk. 76 Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 51 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 81 Berkan Emir, Dk. 90 Lourency, Dk. 90+3 Obinna (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.

52. dakikada sağ kanattan Tijanic'in yaptığı ortada Jahovic'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

70. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada, Jahovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

76. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Caner Erkin'in uzak mesafeden attığı düzgün şutta, top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşma VavaCars Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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