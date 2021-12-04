VAN (AA) - Stat: Nef

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 90+1 Babel), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 69 Morutan), Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Aytaç Kara), Feghouli, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed (Dk. 69 Diagne)

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş (Dk. 79 Thaciano), Zeki Yıldırım (Dk. 90+1 Paixao), Poko (Dk. 90+2 Erhan Çelenk), Kappel, Pinares (Dk. 68 Ceyhun Gülselam), Rodriguez (Dk. 68 Ahmed Rayan), Bamba

Goller: Dk. 17 Pinares, Dk. 86 Bamba (Penaltıdan) (Altay), Dk. 34 Halil Dervişoğlu, Dk. 79 Diagne (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yedlin, Dk. 65 Muslera (Galatasaray), Dk. 20 Pinares, Dk. 50 Cebrail Karayel, Dk. 65 Zeki Yıldırım, Dk. 90+5 Bamba (Altay)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı.

53. dakikada Van Aanholt'un soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu top arka direkteki Feghouli'ye çarparak auta gitti.

55. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun paralel pasında ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Feghouli, meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu ancak top yandan auta çıktı.

58. dakikada Marcao'nun pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Van Aanholt, ceza sahası içinde topla buluştu ve pasını uygun durumdaki Halil Dervişoğlu'na çıkardı. Milli futbolcu, şutunda kaleci Lis savunmadan seken meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

74. dakikada Morutan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda savunmadan seken top az farkla yandan auta gitti.

79. dakikada Galatasaray öne geçti. Van Aanholt'un sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde yükselen Diagne yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

82. dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Bamba'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda Muslera sağına yatarak önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada Altay, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün kafayla vurduğu top Berkan Kutlu'dan döndü. Önce devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR odasındaki Bahattin Şimşek'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Çakır, Berkan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 86. dakikada penaltıda topun başına geçen Bamba, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 2-2.

Müsabaka, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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