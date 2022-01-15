Futbol: Spor Toto 1. Lig

DENİZLİ (AA) - Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Nurettin Dinçer Demir

Altaş Denizlispor : Hüseyin Altıntaş, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Bünyamin Balat (Dk. 65 Asım Hamzaçebi), Gökhan Süzen, Emre Sağlık, İlhan Depe, Darri (Dk. 84 Tusha), Muhammed Gönülaçar (Dk. 90 Bekir Turaç Böke), Ömer Şişmanoğlu, Djedje (Dk. 65 Aissati)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan, Gakpa, Hakan Barış (Dk. 46 Kouter), Sadi Karaduman, Landre, Muhammet Taha Şahin, Özgür Çek (Dk. 75 Veli Çetin), Tabekou (Dk. 90+1 Anıl Koç), Erhan Çelenk (Dk. 85 Yasin Pehlivan), Okan Eken (Dk. 75 Diallo)

Gol: Dk. 22 Gakpa (Penaltıdan) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Hakan Barış, Dk. 54 Özgür Çek, Dk. 59 Okan Eken, Dk. 80 Sadi Karaduman, Dk. 84 Veli Çetin, Dk. 90+2 Anıl Koç (Manisa FK), Dk. 70 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90+2 Emre Sağlık (Altaş Denizlispor )

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Manisa FK, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.???????

Karşılaşma, son olarak İttifak Holding Konyaspor'da 6 numaralı formayı giyen ve 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın anısına 6. dakikada durdu. Futbolcular, kısa süre bekledikten sonra oyuna kaldığı yerden devam etti.