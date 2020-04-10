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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kayseri, Futbol, Spor

Futbol saha komiserleri "Biz bize yeteriz" dedi

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi üyeleri, "Biz bize yeteriz Türkiyem" bağış kampanyasına birer müsabaka ücretini vererek katıldı.

10.04.2020 08:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:53
Futbol saha komiserleri

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi üyeleri, "Biz bize yeteriz Türkiyem" bağış kampanyasına birer müsabaka ücretini vererek katıldı. Kayseri Şubesi tarafından toplanan Bin 400 lira ilgili kampanya hesabına yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınında zor durumda kalan vatandaşlara yapılacak yardımlar için başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi de katılım sağladı. Şube Başkanı Şinasi Acar, Futbol Saha Komiserleri olarak bu anlamlı kampanyaya gönüllü olarak katılan tüm üyelerin bir müsabaka ücretlerini kampanyaya bağışladığını dile getirdi. Acar, "Tüm üyelerimiz bir müsabaka ücretlerini bu kampanyaya bağışlayarak he zaman ülkelerinin yanında olduğunu gösterdi. Bizde yönetim olarak toplanan Bin 400 lirayı kampanya hesabına aktardık. Dernek olarak Biz bize yeteriz Türkiyem diyoruz. Bizim hamurumuzda yardımlaşma ve zor durumda olana destek vardır. Bizde böyle karınca kararınca destekte bulunmak istedik" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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