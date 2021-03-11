Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
11.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:19
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 22. hafta, 3. grupta ise 25. hafta maçları oynandı.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 22. hafta, 3. grupta ise 25. hafta maçları oynandı.
3. Grup'ta Somaspor zirvedeki yerini korurken, 1. Grup'ta Bucaspor 1928 liderliğe yükseldi.
2. Grup'ta 25. hafta, yarına ertelenen Belediye Kütahyaspor-Yozgatspor 1959 karşılaşmasından sonra tamamlanacak.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BUCASPOR 1928
|22
|14
|6
|2
|43
|14
|29
|48
|2.DİYARBEKİR SPOR
|22
|14
|6
|2
|30
|15
|15
|48
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|22
|13
|3
|6
|36
|19
|17
|42
|4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR
|22
|11
|6
|5
|33
|21
|12
|39
|5.OFSPOR
|22
|11
|6
|5
|33
|25
|8
|39
|6.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|22
|8
|9
|5
|31
|20
|11
|33
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|22
|8
|7
|7
|17
|19
|-2
|31
|8.ARTVİN HOPASPOR
|22
|8
|6
|8
|31
|34
|-3
|30
|9.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|22
|7
|7
|8
|25
|26
|-1
|28
|10.KIZILCABÖLÜKSPOR
|22
|6
|7
|9
|21
|25
|-4
|25
|11.1877 ALEMDAĞ SPOR
|22
|6
|5
|11
|26
|38
|-12
|23
|12.ÇANKAYA
|22
|6
|4
|12
|14
|32
|-18
|22
|13.PAYASSPOR
|22
|5
|6
|11
|24
|33
|-9
|21
|14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|5
|5
|12
|20
|23
|-3
|20
|15.ANTALYA KEMERSPOR
|22
|5
|5
|12
|18
|35
|-17
|20
|16.MANİSASPOR
|22
|1
|8
|13
|15
|38
|-23
|11
3. Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SOMASPOR
|24
|15
|8
|1
|49
|21
|28
|53
|2.ESENLER EROKSPOR
|24
|14
|5
|5
|44
|20
|24
|47
|3.İÇEL İDMANYURDU
|24
|12
|7
|5
|35
|20
|15
|43
|4.ŞİLE YILDIZSPOR
|24
|10
|8
|6
|31
|27
|4
|38
|5.ISPARTA 32 SPOR
|23
|10
|7
|6
|34
|23
|11
|37
|6.ÇARŞAMBASPOR
|23
|9
|10
|4
|31
|20
|11
|37
|7.ÇATALCASPOR
|23
|9
|8
|6
|27
|24
|3
|35
|8.KARŞIYAKA
|24
|9
|6
|9
|28
|27
|1
|33
|9.ALTINDAĞ SPOR
|23
|8
|7
|8
|20
|22
|-2
|31
|10.OSMANİYESPOR
|23
|9
|5
|9
|26
|24
|2
|29
|11.BATMAN PETROL SPOR
|24
|6
|10
|8
|17
|23
|-6
|28
|12.ELAZIĞ KARAKOÇAN
|24
|5
|10
|9
|20
|28
|-8
|25
|13.ERBAASPOR
|23
|7
|4
|12
|20
|29
|-9
|25
|14.GÖLCÜKSPOR
|24
|6
|4
|14
|13
|27
|-14
|22
|15.ARHAVİ SPOR
|23
|5
|5
|13
|17
|33
|-16
|20
|16.CİZRE SPOR
|23
|4
|7
|12
|17
|44
|-27
|19
|17.YALOVASPOR
|24
|3
|7
|14
|21
|38
|-17
|16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük
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