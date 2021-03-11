Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

11.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:19
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 22. hafta, 3. grupta ise 25. hafta maçları oynandı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 22. hafta, 3. grupta ise 25. hafta maçları oynandı.

3. Grup'ta Somaspor zirvedeki yerini korurken, 1. Grup'ta Bucaspor 1928 liderliğe yükseldi.

2. Grup'ta 25. hafta, yarına ertelenen Belediye Kütahyaspor-Yozgatspor 1959 karşılaşmasından sonra tamamlanacak.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1.BUCASPOR 192822146243142948
2.DİYARBEKİR SPOR 22146230151548
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR22133636191742
4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR22116533211239
5.OFSPOR 2211653325839
6.BELEDİYE DERİNCE SPOR2289531201133
7.FATSA BELEDİYESPOR228771719-231
8.ARTVİN HOPASPOR228683134-330
9.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR227782526-128
10.KIZILCABÖLÜKSPOR226792125-425
11.1877 ALEMDAĞ SPOR2265112638-1223
12.ÇANKAYA 2264121432-1822
13.PAYASSPOR2256112433-921
14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR2255122023-320
15.ANTALYA KEMERSPOR2255121835-1720
16.MANİSASPOR2218131538-2311

3. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1.SOMASPOR24158149212853
2.ESENLER EROKSPOR24145544202447
3.İÇEL İDMANYURDU 24127535201543
4.ŞİLE YILDIZSPOR2410863127438
5.ISPARTA 32 SPOR23107634231137
6.ÇARŞAMBASPOR23910431201137
7.ÇATALCASPOR239862724335
8.KARŞIYAKA249692827133
9.ALTINDAĞ SPOR238782022-231
10.OSMANİYESPOR 239592624229
11.BATMAN PETROL SPOR2461081723-628
12.ELAZIĞ KARAKOÇAN 2451092028-825
13.ERBAASPOR2374122029-925
14.GÖLCÜKSPOR2464141327-1422
15.ARHAVİ SPOR2355131733-1620
16.CİZRE SPOR2347121744-2719
17.YALOVASPOR2437142138-1716
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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