Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

19.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:59
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 11. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 11. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 3-2 yenerek puanını 31'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Misli.com 2. Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 11101036102631
2. HEKİMOĞLU TRABZON 106312051521
3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR10622179820
4. UŞAK SPOR A.Ş.106222013720
5. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.95221761117
6. SARIYER944194516
7. AFJET AFYONSPOR94321110115
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER105051316-315
9. KOCAELİSPOR9423811-314
10. ANKARA DEMİRSPOR7412168813
11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.10235712-59
12. ERGENE VELİMEŞE SPOR112361218-69
13. ÇORUM FK72141113-27
14. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.7142810-27
15. İNEGÖLSPOR9144814-67
16. HACETTEPE SPOR10136715-86
17. NİĞDE ANADOLU FK10136720-136
18. GÜMÜŞHANESPOR101361121-103
19. ŞANLIURFASPOR10127629-232
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
1. EYÜPSPOR119112882028
2. TURGUTLUSPOR118031312124
3. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ11632159621
4. SERİK BELEDİYESPOR115421610619
5. SAKARYASPOR A.Ş.115421613319
6. KIRKLARELİSPOR1044293616
7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR11443107316
8. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.114341512315
9. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR1043398115
10. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR11425158714
11. BODRUMSPOR A.Ş.113351917212
12. TARSUS İDMAN YURDU103341616012
13. GMG KASTAMONUSPOR113351218-612
14. SİVAS BELEDİYE SPOR102531515011
15. MAMAK FK10325816-811
16. PENDİKSPOR103161415-110
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR114161418-410
18. PAZARSPOR83141217-510
19. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR8305610-49
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR110110333-30-2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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