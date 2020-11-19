Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 11. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 11. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 3-2 yenerek puanını 31'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Misli.com 2. Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 11 10 1 0 36 10 26 31 2. HEKİMOĞLU TRABZON 10 6 3 1 20 5 15 21 3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 10 6 2 2 17 9 8 20 4. UŞAK SPOR A.Ş. 10 6 2 2 20 13 7 20 5. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 9 5 2 2 17 6 11 17 6. SARIYER 9 4 4 1 9 4 5 16 7. AFJET AFYONSPOR 9 4 3 2 11 10 1 15 8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 5 0 5 13 16 -3 15 9. KOCAELİSPOR 9 4 2 3 8 11 -3 14 10. ANKARA DEMİRSPOR 7 4 1 2 16 8 8 13 11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. 10 2 3 5 7 12 -5 9 12. ERGENE VELİMEŞE SPOR 11 2 3 6 12 18 -6 9 13. ÇORUM FK 7 2 1 4 11 13 -2 7 14. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 7 1 4 2 8 10 -2 7 15. İNEGÖLSPOR 9 1 4 4 8 14 -6 7 16. HACETTEPE SPOR 10 1 3 6 7 15 -8 6 17. NİĞDE ANADOLU FK 10 1 3 6 7 20 -13 6 18. GÜMÜŞHANESPOR 10 1 3 6 11 21 -10 3 19. ŞANLIURFASPOR 10 1 2 7 6 29 -23 2 Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi. Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi. Kırmızı Grup: Takımlar O G B M A Y AV P 1. EYÜPSPOR 11 9 1 1 28 8 20 28 2. TURGUTLUSPOR 11 8 0 3 13 12 1 24 3. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 11 6 3 2 15 9 6 21 4. SERİK BELEDİYESPOR 11 5 4 2 16 10 6 19 5. SAKARYASPOR A.Ş. 11 5 4 2 16 13 3 19 6. KIRKLARELİSPOR 10 4 4 2 9 3 6 16 7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 11 4 4 3 10 7 3 16 8. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. 11 4 3 4 15 12 3 15 9. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR 10 4 3 3 9 8 1 15 10. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 11 4 2 5 15 8 7 14 11. BODRUMSPOR A.Ş. 11 3 3 5 19 17 2 12 12. TARSUS İDMAN YURDU 10 3 3 4 16 16 0 12 13. GMG KASTAMONUSPOR 11 3 3 5 12 18 -6 12 14. SİVAS BELEDİYE SPOR 10 2 5 3 15 15 0 11 15. MAMAK FK 10 3 2 5 8 16 -8 11 16. PENDİKSPOR 10 3 1 6 14 15 -1 10 17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 11 4 1 6 14 18 -4 10 18. PAZARSPOR 8 3 1 4 12 17 -5 10 19. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 8 3 0 5 6 10 -4 9 20. KARDEMİR KARABÜKSPOR 11 0 1 10 3 33 -30 -2 Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi. Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür İlgili Haberler Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 0 Erbaaspor: 1 2.Lig: Kocaelispor: 0 Sancaktepe Futbol Kulübü: 1 TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Bodrumspor: 6