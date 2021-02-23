Futbol: Misli.com 2. Lig
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 25. hafta maçları yarın yapılacak.
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 25. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı yarın oynanacak maçların programı şöyle:
Beyaz Grup
13.00 Ergene Velimeşespor-Manisa (Mustafa Kemal Atatürk)
13.00 Niğde Anadolu-Çorum (Niğde 5 Şubat)
13.00 İnegölspor-Kocaelispor (İnegöl İlçe)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfaspor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
13.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe (12 Şubat)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Zonduldak Kömürspor (Diyarbakır)
13.00 Sancaktepe-Gümüşhanespor (15 Temmuz)
13.00 Ankara Demirspor-Sarıyer (TCDD Ankara Demirspor)
Kırmızı Grup
12.00 Van-Karacabey Belediyespor (Van Atatürk)
13.00 Kırklarelispor-Bodrumspor (Kırklareli Atatürk)
13.00 Tarsus İdman Yurdu-Kırşehir Belediyespor (Tarsus İlçe)
13.00 Eyüpspor-Mamak (Eyüp)
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pendikspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.00 Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 GMG Kastamonuspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Gazi)
13.00 Etimesgut Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 Turgutluspor-Serik Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Pazarspor-Sakaryaspor (Pazar İlçe)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan