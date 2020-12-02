Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

02.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:07
Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 13. hafta maçları yarın yapılacak.

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 13. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı yarın saat 13.00'te başlayacak maçların programı şöyle:

Beyaz Grup

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Ankara Demirspor-Ergene Velimeşespor (TCDD Ankara Demirspor)

Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Diyarbakır)

Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor (12 Şubat)

Hekimoğlu Trabzon-Çorum FK (Ortahisar Yavuz Selim)

Şanlıurfaspor-Manisa FK (Şanlıurfa GAP)

Uşakspor-Sarıyer (Uşak 1 Eylül)

Hacettepe-Gümüşhanespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Not: Grupta 13. haftada oynanması gereken Sancaktepe FK-Niğde Anadolu FK ve Anagold 24Erzincanspor-Kocaelispor müsabakaları ertelendi.

Kırmızı Grup

Karatay Termal 1922 Konyaspor-GMG Kastamonuspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Eyüp)

Tarsus İdman Yurdu-Turgutluspor (Tarsus İlçe)

Kırklarelispor-Kardemir Karabükspor (Kırklareli Atatürk)

Vanspor FK-Serik Belediyespor (Van Atatürk)

Pazarspor-Bayburt Özel İdare (Pazar İlçe)

Sakaryaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Karacabey Belediyespor-Pendikspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Bodrumspor-Mamak FK (Bodrum İlçe)

Kırşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor (Kırşehir Ahi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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