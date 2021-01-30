Futbol kulübü Kamaz, ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a teklif yaptı
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Futbol kulübü Kamaz, ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a teklif yaptı

30.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:40

Dünyaca ünlü Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov'un futbol kulübüyle adı anılıyor. Rusya 2. Ligi'nde mücadele eden futbol kulübü FC Kamaz, Nurmagomedov'a teklifte bulundu. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan ünlü dövüşçü, sarı kırmızılı formayla sosyal medya paylaşımlarında bulunuyor.

Rusya 2. Ligi'nde mücadele eden futbol kulübü FC Kamaz, geçtiğimiz aylarda emeklilik kararı alan dünyaca ünlü Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov için harekete geçti.

Kamaz, 32 yaşındaki eski dövüşçüye futbol oynaması için teklifte bulundu. Futbol aşığı olduğu her fırsatta belirten ve futbolcu olma hayali kurduğunu belirten Nurmagomedov'un bu teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

Futbol kulübü Kamaz, ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a teklif yaptı

EKİM AYINDA EMEKLİ OLDU

UFC'de 3 kez hafif siklet boks şampiyonu olan Khabib Nurmagomedov, geçtiğimiz yılın ekim ayında kariyerini noktalama kararı almıştı.

Futbol kulübü Kamaz, ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a teklif yaptı

GALATASARAY TARAFTARI

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan ünlü dövüşçü, sarı kırmızılı formayla sosyal medya paylaşımlarında bulunuyor.

Futbol kulübü Kamaz, ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a teklif yaptı
Haber Yorumları (1)
MUSTİ: Fenerliyim ama fark etmez adamsın gardaş
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