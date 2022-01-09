Futbol: Ampute Süper Ligi
Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında Şanlıurfa Engelliler Eyyübiye Belediye Ampute Spor Kulübünü 4-0 yendi.
ŞANLIURFA (AA) - Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediye spor sahasında Şanlıurfa Engelliler Eyyübiye Belediye Ampute Spor Kulübünü 4-0 yendi.
Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı Fahrettin Yılmaz, Serhat Erbay Tut hakem ikilisi yönetti. Müsabakada, Mahir Emre Herdem ise üçüncü hakem olarak görev aldı.
Malatya Büyükşehir Belediye spor kulübünün gollerini 25+3. dakikada Ali Molon, 27. dakikada Muhammet Şahin, 34 ve 37. dakikalarda Akbar Lotfımoghaddam kaydetti.
Malatya Büyükşehir Belediyespor sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın 40 dakikasında Şanlıurfa Engelliler Eyyübiye Belediye Ampute Spor Kulübü kalecisi Civan Bozbey bir pozisyonda boynundan aldığı darbe sonrasında sakatlandı. Ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Bozbey'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri