Fuarın 500 farklı desenli ve 'en hafif' ayakkabıları

İhracatı artırmak hedefiyle salgına karşı tüm önlemler alınarak açılan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), farklı tasarımlara ev sahipliği yaptı.

İhracatı artırmak hedefiyle salgına karşı tüm önlemler alınarak açılan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), farklı tasarımlara ev sahipliği yaptı. Fuarda, 500 farklı desenin bulunduğu el boyaması ile yapılan ayakkabılar ve ağırlığı 200 gram olan erkek ayakkabısı dikkat çekenler arasında yer aldı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenen Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) ziyaretçilerine kapılarını açtı. Deri, taşlı, rengarenk ayakkabıların yer aldığı fuarda 500 farklı desenin ayakkabılarda hayat bulduğu tasarımlar göz kamaştırırken, 200 gramlık ağırlığa sahip erkek ayakkabısı da dikkat çekti.

60 FARKLI ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR: HEPSİ PATENTLİ

Kendi tasarımı olan ayakkabılar üreten ve ihraç eden Selçuk Özcan, "Yaklaşık 60 ülke ile birlikte çalışıyoruz. Hepsinin dizaynını kendim yapıyorum. Tasarımlar bize ait ve patentli ürünler. Dünyada olmayan bir ayakkabı. Özelliği üzerindeki işlemelerin kendimize ait olması ve tabanıdır. Bu taban dünyada sadece bizde üretilen bir tabandır" dedi.

500 FARKLI DESENLİ ÖZEL TASARIM: HER BİRİ 8 SAATTE BOYANIYOR

500'e yakın farklı deseni ayakkabılara elleriyle işleyen Özcan, "Yüzde 80'i dijital ve el boyamasıdır. Komple el işçiliğiyle yapılan bir ayakkabı. Yüzde 100 içi ve dışı deri olarak çalışıyoruz. İtalya, Amerika, Fransa, İngiltere gibi birçok ülkede varız. Bir çift ayakkabıyı el boyaması olarak 8 saatte boyuyorum. Benimle birlikte 30 kişi aynı boyamayı yapıyor ve hepsi aynı standartta çıkabiliyor. Bu ayakkabıların ortalama toptan fiyatı 70 Euro civarında" ifadelerini kullandı.

HER TASARIM, FARKLI BİR HİKAYE: AİLECEK GİYİLEBİLİR

Her tasarımın bir hikayesi de olduğunu dile getiren Özcan, "Sirkten esinlenerek yaptığımız tasarımda sirk malzemeleri yer alıyor. Denizden esinlenerek yaptığımız üründe, şemsiye, şezlong, kumsal, deniz, dalgalar, deniz topu var. Tasarımlarımızı yaparken sadece kadınları düşünmüyoruz ve unisex ürünler yapıyoruz. 33 numaradan 45 numaraya kadar üretiyoruz. Çocuk, anne ve baba olarak ailecek kullanabiliyorsunuz" dedi.

AYAKKABININ AĞIRLIĞI 200 GRAM

Fuarda dikkat çeken ayakkabılardan bir tanesi de 200 gramlık erkek ayakkabısı oldu. Doktor kontrolünde ayakkabı tabanlarının yapıldığını dile getiren Üç-El Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Sarı da, "Yaptığımız bu ürün doktor kontrolü altında yapıldı. Topuk dikenine iyi gelmesi ve hava alma özelliğine sahip bir ürün. Aynı zamanda ürünlerin hafifliği de ön plana çıkıyor. En hafif ayakkabı 200 gram" ifadelerini kullandı.

AYAKKABILAR 400 GRAMI GEÇMEMELİ

Yaptıkları ürünlerin yüzde 40'ının yurt dışına ihraç edildiğini belirten Sarı, "Giyeceğiniz ayakkabılar 400 gramı geçmemeli. Şu an yapılan tekstil ayakkabıları çok da sağlıklı değil. Onlar genelde ayağın anatomisini bozuyor. Deri ve hafif ayakkabılar sağlıklı ve sizi yormuyor. Bu ayakkabıların perakende satış fiyatları ise 220 lira ile 420 lira arasında. Ayak problemi olanlar için de yeni bir ürün yaptık ve üst kısmı 2 numara büyük ayakkabılar ürettik. Tamamen sağlığa dönük ayakkabılar mevcut. Şimdi hem modern hem de konforlu ürünler var" diye konuştu.

- Karaköse

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe KARAKÖSE