Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rakip takımın antrenörü Nuri Şahin'den söz ederek, "Aslında onunla aynı ekibin içerisinde olmayı düşünüyorduk. Erkenden antrenörlüğe soyundu. Geldiği günden itibaren de oyun formasyonu olarak Antalyaspor'u verilerle, oyun olarak değiştirdi" dedi.

Trabzonspor taraftarının sosyal medyada Antalyaspor'u küçük gören paylaşımları sorulan Groenendıjk, "Böyle şeyler yapmak çok tehlikeli. Bazen üzülebiliyorsunuz. Ben Hollandalıyım. Türkçe mesajları okuyamıyorum ve çeviri yaptırmıyorum. Belki oyuncularım ekstra bir motive sağlamış olur. 95 dakika iyi mücadele ettik ve savaşan bir takım, tebrik ediyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Spor Haberleri

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