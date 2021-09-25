Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Türk futbolunun en büyük problemlerinden bir tanesi en yaşlı, en çok transfer yapan Avrupa ligine sahibiz. Bunu karşılayacak bir ekonomik güç, bunu karşılayacak süre gelen bir yönetim şekli maalesef yok. Türk futbolunun geldiği yer maalesef ortada, iflas" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını ifade eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, farklı kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerini söyledi. Buz, "Çok önemli bir maça çıktık. Deplasmanda bu kadar pozisyon yakaladığınız zaman golü atmanız gerekiyor. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Böyle bir skoru hak ettiğimizi düşünmüyorum. Farklı bir galibiyet alabilirdik. Net gol pozisyonları bizdeydi. O nedenle çok üzgünüz. Futbolcularım ellerinden geleni yaptı. Maalesef futbolda böyle şeyler zaman zaman oluyor. Deplasmanda bu kadar pozisyona girdiğiniz zaman atmanız gerekiyor. Üzgünüz maçın hakkı bu değildi" dedi.

'Takımda performansından memnun olmadığınız var mı?' sorusuna ise Yanal, "Var tabii ki. Kadromuzda fazlalık var. Değerli oyuncularımız var. Bu oyuncuları başka takımlarda oynatıp yeniden kazanabiliriz. Onları devre arasında planlayacağız. Ufak çaplı kompakt bir takım oluşturmamız gerekiyor. İyi kadroya sahibiz. Bu kadroyu kullanmak biraz zaman alacak. Antalyaspor'un geleceği adına yapılan planlamalar iyi gidiyor" dedi.