Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının hışmına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın yolunu kestiler
2016 yılında La Liga devi Barcelona'ya büyük ümitlerle transfer edilen ancak gerek yaşadığı sakatlıklar gerekse istikrarsızlık nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Fransız stoper Samuel Umtiti, taraftarların hışmına uğradı. Aracıyla kırmızı ışıkta durduğu sırada bir grup taraftarın saldırısına uğrayan Umtiti'nin aracın kaputuna çıkan kişinin yanına yaklaşıp "Arabanın parasını sen mi verdin? Niye benimle uğraşıyorsunuz? Saygı nedir haberiniz var mı?" dediği görüntülerde yer aldı.
2016 yılında büyük ümitlerle Lyon'dan Barcelona'ya transfer olan Samuel Umtiti, aslında İspanya kariyerine parlak bir başlangıç yapmıştı. Ancak Fransız stoper yakasını bırakmayan sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı.
Bu sezon Barcelona formasıyla resmi maça çıkmayan Umtiti'nin durumu, Xavi'nin takımın başına geçmesiyle de değişmedi. Performansı nedeniyle taraftarların büyük tepkisini çeken savunmacının son yaşadığı olay ise gündeme bomba gibi düştü.
El Chiringuito'nun yayınladığı videoda, bir grup taraftarın kırmızı ışıkta duran Umtiti'nin aracına yaklaştığı görülüyor. Umtiti'nin kornaya basması işe yaramazken, taraftarlardan biri işi abartıp aracın kaputuna çıkarak tacizi sürdürüyor.
Bir süre ilerledikten sonra aracını durduran Umtiti, taraftarların yanına gelerek, "Buraya gel, arabanın parasını sen mi verdin? Niye benimle uğraşıyorsunuz? Saygı nedir haberiniz var mı?" sözleriyle tepkisini dile getiriyor.
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