Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının hışmına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın yolunu kestiler

2016 yılında büyük ümitlerle Lyon'dan Barcelona'ya transfer olan Samuel Umtiti, aslında İspanya kariyerine parlak bir başlangıç yapmıştı. Ancak Fransız stoper yakasını bırakmayan sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı.

YENİ HOCA XAVI'NİN TERCİHLERİ ARASINDA DA YOK

Bu sezon Barcelona formasıyla resmi maça çıkmayan Umtiti'nin durumu, Xavi'nin takımın başına geçmesiyle de değişmedi. Performansı nedeniyle taraftarların büyük tepkisini çeken savunmacının son yaşadığı olay ise gündeme bomba gibi düştü.

KORNAYA BASTI AMA TACİZİ ENGELLEYEMEDİ

El Chiringuito'nun yayınladığı videoda, bir grup taraftarın kırmızı ışıkta duran Umtiti'nin aracına yaklaştığı görülüyor. Umtiti'nin kornaya basması işe yaramazken, taraftarlardan biri işi abartıp aracın kaputuna çıkarak tacizi sürdürüyor.

"NİYE BENİMLE UĞRAŞIYORSUNUZ?"

Bir süre ilerledikten sonra aracını durduran Umtiti, taraftarların yanına gelerek, "Buraya gel, arabanın parasını sen mi verdin? Niye benimle uğraşıyorsunuz? Saygı nedir haberiniz var mı?" sözleriyle tepkisini dile getiriyor.

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