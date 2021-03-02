Fransız gazetesinden Türkiye'ye övgü: Ekonomik daralmayı önleyen nadir ülkelerden
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Fransız gazetesinden Türkiye'ye övgü: Ekonomik daralmayı önleyen nadir ülkelerden

02.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:52

Dünyaca ünlü Fransız ekonomi gazetesi Les Echos, Türk ekonomisinden övgüyle bahsettiği haberinde, "Türkiye 2020 yılında ekonomik daralmayı önleyebilmiş nadir ülkelerden biri" ifadelerini kullandı.

Fransa'da günlük yayın yapan ekonomi gazetesi Les Echos, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 5.9, yıl bazında ise yüzde 1.8 büyüme kaydettiği yönündeki verilerini kaynak göstererek servis ettiği haberinde Türk ekonomisinden övgüyle bahsetti.

ÇİN'İN ARDINDAN EN GÜÇLÜ BÜYÜME

Türkiye'nin düşük faiz politikasıyla ekonomik büyüme gösterdiğinin belirtildiği haberde, "Türkiye, Çin dışında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında en güçlü büyümeyi kaydetti" ifadeleri kullanıldı. Bu gelişmeyi "etkileyici" olarak nitelendiren Les Echos gazetesi, "Türkiye, 2020 yılında ekonomik daralmayı önleyebilmiş nadir ülkelerden biri" denildi.

Fransız gazetesinden Türkiye'ye övgü: Ekonomik daralmayı önleyen nadir ülkelerden

2021'DE 193 ÜLKEDEN 26'Sİ BÜYÜYECEK

Haberde, "Yıl boyunca Türkiye, Çin, Tayvan ve Mısır ile birlikte Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesinin yüzde 1.8 olarak kaydedildiği çok az sayıda önemli ülkeden biri olacak" ifadelerine yer verildi.

Habere göre, bu yıl Dünya Bankası tarafından takip edilen 193 ülkeden aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yalnızca 26 ülke ekonomik büyüme kaydetmiş olacak.

Fransız gazetesinden Türkiye'ye övgü: Ekonomik daralmayı önleyen nadir ülkelerden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
FERHAT: Tabii ya Fransanın en çok satan gazetesi bu. Gerçi ben ismini yeni duydum ha ha ha ha .yandaş yayın organları maşşallah çalışıyor.
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ENES: Hükümete teşekkür ederiz bu Hükümetin sayesinde birçok alanda başarılı oldu Türkiye
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TÜRK: ALLAHIMIZA HAMD OLSUN MİLLETİMİZ VAROLSUNDEVLETİMİZ SAĞOLSUN
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