ANTALYA (İHA) - - Fransız ekibi Strasbourg, Antalya'da kamp yapıyor

ANTALYA - Fransa Ligue 1'de geride kalan 22 haftada topladığı 35 puanla 4. sırada bulunan Strasbourg, lig arasında Antalya'yı tercih etti. Fransız ekibi bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Fransa Ligue 1'de oldukça iyi bir sezon geçiren; Paris Saint-Germain, Nice ve Marsilya'nın ardından ligde 4. sırada bulunan Strasbourg, liglere verilen arayı Antalya'da değerlendirdi. Hazırlıklarını Gloria Serenity'de sürdüren Fransız temsilcisi, matchpr organizasyonun sahibi Cenk Turgut ve ekibinin yaptığı planlama doğrultusunda kamp yaptı. Teknik Direktör Julien Stephan yönetiminde antrenmanlarını yapan Strasbourg, bugün taktik ağırlıklı çalıştı. Fransız ekibi, 1,5 saat süren antrenmanda ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasının ardından taktik idman gerçekleştirdi.