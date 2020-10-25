Fransa'ya tepkiler büyüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'ya tepkiler büyüyor

25.10.2020 04:29 | Son Güncelleme: 25.10.2020 04:32
Fransa'ya tepkiler büyüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına Arap dünyasından tepkiler sürerken, Fransız malları ve Fransa'ya seyahata karşı boykot çağrıları da yükseliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına Arap dünyasından tepkiler sürerken, Fransız malları ve Fransa'ya seyahata karşı boykot çağrıları da yükseliyor.

Mısır'da El-Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib yaptığı açıklamada, "Şimdi İslam'ı politik çatışmaya sürükleme, Peygamber'e (S.A.V) karşı maksatlı bir saldırıyla başlayan kaos yaratma konusunda planlı bir kampanyaya tanık oluyoruz." ifadesini kullandı.

İslam sembolleri ve mukaddesatının seçim çekişmeleri ve siyaset piyasalarındaki ucuz müzayedelerin kurbanı olmasını kabul etmediklerini belirten Tayyib, şunları kaydetti:

"İslam Peygamberi'ne kötü davranışa bahane uyduranlara şunu derim; 'Gerçek kriziniz, dar kapsamlı ajandalarınız ve düşüncelerinizdeki çifte standardınız sebebiyledir."

Tayyib, fikir özgürlüğü adı altında çatışmayı alevlendirmeme çağrısı yaptı.

Öte yandan, Türkiye'de yaşayan Mısırlılar da yapılanların ifade özgürlüğü adı altında Peygamber'e hakareti kışkırtmak olduğunu belirterek, Fransız malları ve Fransa'ya seyahata karşı boykot çağrısında bulundu.

"Fransa özür dilesin"

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan) yaptığı açıklamada, İslam ümmetine karşı yapılan saldırının ırkçılık ve içlerinde gömülü bir çekememezlikten kaynaklandığını bildirdi.

Fransız hükümetinden bu saldırgan söylemden vazgeçmesini isteyen Ürdün İhvan'ı, halklar arasında nefreti kışkırtan ve aşırılığa hizmet etmekten başka bir işe yaramayan bu hakaretlerden dolayı Fransa'nın İslam ümmetinden özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Gazze'deki Evkaf Bakanlığından yapılan açıklamada da Fransız basınındaki sistematik saldırı kampanyasının Müslümanların duygularına saygısının olmadığı belirtildi.

İslam ülkelerindeki hükümetlere çağrı yapan bakanlık, Fransız hükümetine karşı açık bir tavır takınılmasını, tüm dünyadaki Müslümanlardan da Fransız mallarını boykot etmelerini istedi.

Kırmızı çizgi

Filistin İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada da Macron'un Müslümanların duygularını önemsememesinin, aşırılık ve ırkçılığı geliştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm dünyanın, İslam'a ve Peygamberi Hz. Muhammed'e (S.A.V) karşı yapılan hakaretin "kırmızı çizgi" olduğunu anlaması ve bu kin dolu ırkçı davranışlara sessiz kalınmaması gerektiği kaydedildi.

Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kifayin de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Müslümanların duygularına hakaret içerikli karikatürleri yayınlamayı sürdürmenin "akılsızca bir davranış" olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Söz Fransa Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'ya tepkiler büyüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 04:33:49. #1.15#
title