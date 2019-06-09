Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps: Türkiye'den sağlam tokat yedik

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2-0'lık maç sonrası basın toplantısında konuştu. Fransız hoca şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye 3 puanı tamamen hak etti. Biz yetersiz bir performans ortaya koyduk. Türkiye'yi sonuna kadar tebrik ediyorum. Bizim açımızdan negatif çok şey var. Karşınızda kim olursa olsun, her şeyinizi vermezseniz, bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor.

"TÜRKİYE İYİ SAVUNMA YAPTI"

Türkiye neredeyse her şeyi doğru şekilde yaptı. İyi hücum ettik mi, iyi savunma yaptık mı, tartışılır. Fransa'nın bir maçı gol atmadan tamamlaması nadir rastlanan bir durumdur ama yarattığımız pozisyon sayısı çok yetersiz. Türkiye iyi savunma yaptı. Bugün Türkiye'den sağlam bir tokat yedik.

BURAK YILMAZ'A BÜYÜK ÖVGÜ

Türkiye gerçekten takım halinde çok iyi bir performans ortaya koydu. Burada bir oyuncu çok önemliydi, o da Burak Yılmaz. Oyunun kurulması ve etrafındaki oyuncuların oyuna katılması anlamında çok önemli bir performans ortaya koydu."