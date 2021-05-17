Fransa, Sudan'ın 5 milyar dolarlık borcunu siliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa, Sudan'ın 5 milyar dolarlık borcunu siliyor

Fransa, Sudan'ın 5 milyar dolarlık borcunu siliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, demokratik geçiş sürecinde olan Sudan'ın 5 milyar dolarlık borcunun silineceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, demokratik geçiş sürecinde olan Sudan'ın 5 milyar dolarlık borcunun silineceğini açıkladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Sudan Konferansı'nın ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, demokratik geçiş sürecinde olan Sudan'ı "borç yükünden" kurtarmak için Fransa'nın Sudan ile ilgili tüm borçlarını sileceğini duyurdu. Macron, "Sudan'ın yaklaşık 5 milyar dolarlık borcunu tamamen siliyoruz" ifadelerini kullanarak, amacının çok borçlu olan bu ülkenin sıkıntılardan kurtulmasına yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise erken saatler yaptığı açıklamada, Fransa'nın Sudan'a Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borçlarını ödeyebilmesi için 1,5 milyar dolar tutarında kredi vereceğini belirtmişti.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ASRİAD Genel Başkanı Danışman: 'Her şeye rağmen bu destekler esnafımıza nefes olacak'
ASRİAD Genel Başkanı Danışman: "Her şeye rağmen bu destekler esnafımıza nefes olacak"
Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine iş dünyasından ilk yorum
Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine iş dünyasından ilk yorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa, Sudan'ın 5 milyar dolarlık borcunu siliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 22:56:44. #1.11#

title