Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı Fransa'nın Lille takımına transfer olan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına veda etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen golcü oyuncu, "Çocuklarımın geleceği için Lille'den gelen teklifi kabul ettim" ifadelerini kullandı.

Fransız ekibi Lille ile anlaşan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Golcü oyuncu sabah saatlerinde geldiği Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik ekip, futbolcu arkadaşları ve tesis çalışanları ile vedalaşarak, eşyalarını topladı.

Milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmeleri yapacak olan Burak, kısa bir süre içerisinde Fransa'ya uçacak.

"ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN TEKLİFİ KABUL ETTİM"

Burak Yılmaz kariyerinde 2. kez ülke dışına çıkacak. 2016'da G.Saray'dan Çin'in yolunu tutan Burak, yeniden döndüğü ligde Trabzon ve Beşiktaş'ta başarılı grafiğini devam ettirdi. Geçen sezon Lecce'nin ısrarla istemesine karşın transferi gerçekleşmeyen 35 yaşındaki futbolcu Lille'den gelen fırsatı kaçırmak istemiyor.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Nazlı ve Derin adında 2 kızı bulunan Burak, "Çocuklarımın geleceği için Lille'den gelen teklifi kabul ettim" derken başarılı golcü Avrupa'nın 5. büyük liginde kendini gösterme fırsatını yakalamak istiyor.

MENAJERİ AYRILIĞI DOĞRULAMIŞTI

Burak'ın transfer haberlerinin çıkmasının ardından menajeri Ali Egesel de bir sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile bir fotoğraf paylaşarak golcü oyuncunun Beşiktaş ile ayrılığını doğrulamıştı.

1 MİLYON EURO ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

Beşiktaş'tan 1 milyon euro alacağından vazgeçen milli oyuncu, bedelsiz olarak Fransız kulübü Lille ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Golcü futbolcu, 2 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Beşiktaş'tan geçtiğimiz günlerde alacaklarının yarısı karşılığında bonservisini talep etmişti.

Kaynak: İHA