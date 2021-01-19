Fransa Merkez Bankası Başkanı de Galhau'dan 'Brexit' açıklaması
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Fransa Merkez Bankası Başkanı de Galhau'dan 'Brexit' açıklaması

19.01.2021 21:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:27
Fransa Merkez Bankası Başkanı de Galhau'dan 'Brexit' açıklaması

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının Fransa'ya yaklaşık 2 bin 500 iş ve en az 170 milyar euroluk varlık getirdiğini duyurdu.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının Fransa'ya yaklaşık 2 bin 500 iş ve en az 170 milyar euroluk varlık getirdiğini duyurdu.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla Fransa'nın kazançlı çıktığını duyurdu. Villeroy de Galhau, "Salgına rağmen, neredeyse 2 bin 500 iş devredildi ve yaklaşık 50 İngiliz kuruluşu, 2020'nin sonunda en az 170 milyar euroluk varlığın Fransa'ya taşınmasına izin verdi" dedi. de Galhau, Brexit'in sağladığı fırsatın AB'de işlevsel bir 'sermaye piyasaları birliği' yaratmak için kullanılması gerektiğini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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