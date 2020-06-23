Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü Daha önce alınan tescil kararı bir kez daha gözden geçirilen Fransa Ligue 1'de son iki sırada yer alan Amiens ve Toulouse'un itirazları reddedildi. Alınan kararla iki kulübün 2020/21 sezonunda Ligue 2'de mücadele edeceği kesinleşti.

Ligue 1'in gelecek sezon 20 takımla oynanmasına karar verildi. Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre yönetim kurulunun Ligue 1'in 2020/21 sezonunda 20 takımla devam etmesi yönündeki önerisi, genel kurul toplantısında yapılan oylamayla kabul edildi. Daha önce alınan tescil kararına itiraz eden, ligin son son iki sırasındaki Amiens ve Toulouse'un Ligue 2'ye düştüğü netleşti.

KARAR ASKIYA ALINMIŞTI

Koronavirüs salgını nedeniyle Ligue 1'de 2019/20 sezonu tescil edilerek son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse küme düşürülmüştü. Ligue 2'yi ilk iki sırada tamamlayan Lorient ve Lens ise Ligue 1'e yükseltilmişti.

Fransa'da Danıştay, ikinci lige düşürülen Amiens ve Toulouse hakkındaki kararı daha sonra askıya almış ve 2020-2021 sezonu Ligue 1 formatının yeniden gözden geçirilmesi konusunda çağrı yapmıştı.

Bu çağrının ardından LFP Yönetim Kurulu, fikstür yoğunluğunun yaratacağı sorunlar nedeniyle Ligue 1'in 20 yerine 22 takımla oynanmasının mümkün olmadığı yönünde oy çokluğuyla karar almış ve bu kararı genel kurul onayına sunmuştu.

İTİRAZ BEKLENİYOR

Alınan kararla birlikte Ligue 2'de oynaması kesinleşen iki kulübün, önümüzdeki günlerde LFP'nin aldığı karara itiraz etmesi bekleniyor.