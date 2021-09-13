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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eski yakın koruması çok sayıda suçlamayla hakim karşısında

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eski yakın koruması çok sayıda suçlamayla hakim karşısında

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koruma işlerinden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın silahla poz vermek ve 2 kişiyi darbetmekle suçlandığı davanın görülmesine başlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koruma işlerinden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın silahla poz vermek ve 2 kişiyi darbetmekle suçlandığı davanın görülmesine başlandı.

Benalla, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında silahla poz verdiği, 2018'deki 1 Mayıs gösterileri sırasında 2 kişiyi darbettiği ve 2018'de görevden alındıktan sonra hizmet ve diplomatik pasaport kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle evrakta sahtecilikten yargılanıyor.

Macron'un eski yakın koruması, 1 Ekim'e kadar sürmesi beklenen duruşmaların ilk gününde poz verdiği silahın gerçek değil, su tabancası olduğunu öne sürdü.

Silah gerçek olmasa da fotoğraftan pişmanlık duyduğunu dile getiren Benalla'nın duruşmada ilerleyen günlerde diğer suçlamalara da cevap vermesi bekleniyor.

Le Monde gazetesinin Temmuz 2018'de, Benalla'nın 1 Mayıs 2018'deki gösteriler sırasında polis gibi davranarak 2 kişiyi darbettiğini gösteren videoyu ortaya çıkarmasıyla patlak veren skandalla, Macron'un eski yakın koruması Fransa gündemine oturmuştu.

2017'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında silahla poz vermek ve 1 Mayıs 2018'deki gösteriler sırasında iki kişiyi darbetmekten açılan soruşturmalarda suçlu bulunan Benalla, 2018'deki skandalın ardından Elysee Sarayı'ndaki görevinden azledilmişti.

Mediapart gazetesi, Benalla'nın, 2018'de görevden alındıktan sonra hizmet ve diplomatik pasaport kullanmaya devam ettiğini ortaya çıkarmış, açılan soruşturmada Benalla'nın evrakta sahtecilik ve mesleki yeterliliği olmadan mesleki belgeleri kullanma suçlarından da yargılanmasına karar verilmişti.???????

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
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