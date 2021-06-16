Fransa-Almanya maçına damga vuran olay! Akıllara hemen Suarez geldi

Futbol maçlarında zaman zaman yaşanan gergin anlara bir yenisi daha eklendi. Suarez daha önce bir mücadele esnasında Chiellini ve İvanovic'i ısırmıştı. Fransa-Almanya maçında Rudiger ile Pogba arasındaki ısırma tartışması da Suarez'in olaylarını akıllara getirdi.

Futbol sahalarında mücadelenin dozunun yükseldiği anlara bir yenisi de Fransa-Almanya maçında eklendi. Zorlu maçta rakibini ısırmasıyla bilinen Luis Suarez'i aratmayan bir görüntü yaşandı.

ACI ÇEKER GİBİ HAYKIRDI

Bir pozisyonda Chelsea forması da giyen Alman Rudiger, Pogba'nın ağzıyla müdahalede bulundu. Pogba bir anda acı çeker bir şekilde haykırdı. Fransız oyuncu rakibine tepki gösterdi. Pogba daha sonra rakibini hakeme şikayet etti.

OLAY ANI GÖRÜLMEDİ

Olayı ne hakem ne de Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından görülmediği için herhangi bir yaptırım yapılmadı.

SUAREZ OLAYINI AKILLARA GETİRDİ

Uruguay'ın ve Liverpool'un süper yıldızı Luis Suarez, ikili mücadelede İtalyan savunmacı Chiellini'nin omzunu ısırmıştı. Uruguaylı golcünün Chiellini'ye yaptığı bu hareket sonrası hakem oyunu yine devam ettirmişti.