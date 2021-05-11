Franck Ribery, Fenerbahçe'ye attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı
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Franck Ribery, Fenerbahçe'ye attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı

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İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da oynayan Franck Ribery, bir dönem formasını giydiği Galatasaray ile ilgili paylaşım yaptı. 2004-2005 sezonu Türkiye Kupası finalinde 5-1 kazandıkları maçta attığı golü sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra Fransız futbolcu videoyu , "Çok özel bir maçta çok ayrı bir galibiyet" notuyla kendi hesabından yayınladı.

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Franck Ribery, eski takımı Galatasaray'la ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı.

"ÇOK ÖZEL BİR MAÇTA ÇOK AYRI BİR GALİBİYET"

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarında yer verdiği "Günün golü" serisinde bugün, 2004-2005 sezonu Türkiye Kupası finalinde 5-1 kazandıkları karşılaşmada Ribery'nin Fenerbahçe'ye attığı golü paylaştı. Söz konusu videoyu Galatasaray'ı da etiketleyerek kendi Twitter hesabından paylaşan Fransız futbolcu, "Çok özel bir maçta çok ayrı bir galibiyet." ifadelerini kullandı.

Franck Ribery, Fenerbahçe'ye attığı golü sosyal medyada paylaştı
Franck Ribery, Fenerbahçe'ye attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı
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