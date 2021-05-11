Franck Ribery, Fenerbahçe'ye attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da oynayan Franck Ribery, bir dönem formasını giydiği Galatasaray ile ilgili paylaşım yaptı. 2004-2005 sezonu Türkiye Kupası finalinde 5-1 kazandıkları maçta attığı golü sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra Fransız futbolcu videoyu , "Çok özel bir maçta çok ayrı bir galibiyet" notuyla kendi hesabından yayınladı.