FOYDER'in ilk genel kurulu İstanbul'da yapıldı

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneğinin (FOYDER) ilk genel kurulu İstanbul'da yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, FOYDER üyelerinin büyük çoğunluğunun fiziken katılım sağladığı toplantıda "önemli" kararlar alındı.

Genel kurulda, yeni dönemdeki yönetim kurulu, denetleme kurulu ile etik kurul üyelerine ilişkin asil ve yedek üye seçimleri gerçekleştirildi.

Buna göre, FOYDER'in yönetim kurulu asil üyeliğine Ahmet Yum, Durmuş Ali Kuzu, Hasan Tengiz, Cengiz Göğebakan, Önder Yılmaz, Özgür Saygı ve Yurdakul Özdoğan, denetleme kurulu üyeliğine de Atilla Sütgöl, Mehmet Öner ve Veysel Sunman seçildi.

Etik kurulu asil üyeleri ise Ahmet İlerigelen, Cevdet Erkanlı ve İsmail Işık olarak belirlendi.

Yapılan görev dağılımına göre, Hasan Tengiz, FOYDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Önder Yılmaz başkan yardımcısı, Ahmet Yum sayman, Yurdakul Özdoğan da genel sekreter oldu.

Genel kurulda, FOYDER'in Turnaround Management Association (TMA Global) ile iş birliğinin geliştirilmesi, Türkiye'nin TMA Global üyeliği için yürütülen çalışmaların yönetim kurulunca neticelendirilerek en kısa sürede TMA Turkey Chapter'ının faaliyetlerine başlaması, diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin kurulması ve geliştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verildi.

FOYDER'in amaç ve vizyonu şöyle açıklandı:

"Finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma süreçlerine dair yasal altyapı ihtiyaçlarında ve uygulama aksaklıklarında farkındalık oluşturmak suretiyle daha etkin ve verimli sonuçlar alınmasına çaba göstermek. Finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma faaliyetlerinin Türkiye'de yerleşmesi, etkinliğinin artırılması ve uygulamasının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütürken, bu kültürün gelişmesine katkı sunmak. Mesleğin uluslararası profesyonellik ilke ve standartlarda yürütülmesi için çalışmalar yapmak. Bunun yanında uluslararası standartlar, etik ilkeler ve en iyi uygulamaların adapte edilmesi ile yatırımcılar için bir cazibe merkezi oluşturmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan