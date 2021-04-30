FOX canlı yayın izle! İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat canlı izle!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 30 Nisan Cuma e kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 30 Nisan Cuma e kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
FOX YAYIN AKIŞI
02:30Fatih Savaş İle SahursohbetlerUlusal
04:15Savaşçı - TekrarDram
06:00Kadın - Tekrar08:00İsmail Küçükkaya İle...Haberler
11:00Çağla İle Yeni Bir GünLife Style
13:00Pınar Altuğ İle... - TekrarLife Style
14:00Temizlik Benim İşimYarışma
16:00Zuhal Topal'la SofradaYarışma
19:00Selçuk Tepeli İle...Haberler
20:00Son Yaz