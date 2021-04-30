FOX canlı yayın izle! İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat canlı izle!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 30 Nisan Cuma e kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!