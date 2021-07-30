Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek paylaşımı! Orman yangınlarına kayıtsız kalmadı

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden orman yangınlarına kayıtsız kalmadı. Brezilyalı pilot sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve gezegen için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.