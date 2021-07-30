Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek paylaşımı! Orman yangınlarına kayıtsız kalmadı
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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek paylaşımı! Orman yangınlarına kayıtsız kalmadı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden orman yangınlarına kayıtsız kalmadı. Brezilyalı pilot sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve gezegen için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki orman yangıları tüm dünyada gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Birçok ünlü isimden Türkiye'ye destek mesajları gelirken Formula 1'in efsane pilotu Lewis Hamilton da yangınlar karşısında kayıtsız kalmadı.

"TÜRKİYE VE GEZEGEN İÇİN DUA EDİYORUM"

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Hamilton sosyal medya hesabından Türkiye'nin yanında olduğunun mesajını verdi. Brezilyalı pilot yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve gezegen için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek paylaşımı! Orman yangınlarına kayıtsız kalmadı
Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek paylaşımı! Orman yangınlarına kayıtsız kalmadı
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları (1)
SUSKUN DEMİR: EYVALLAH KRALL
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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek paylaşımı! Orman yangınlarına kayıtsız kalmadı - Haberler Spor
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