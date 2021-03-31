Foreign Policy dergisine göre, Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti

Türkiye'nin geliştirdiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarısının ve ülkeleri savaş taktiklerini değiştirmeye yönlendirmesinin, ABD ordusunu da bu yönde yeni arayışlara ittiği belirtildi.