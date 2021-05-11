Ford Otosan, çip krizi nedeniyle Eskişehir fabrikaları için planladığı üretime ara verme tarihini öne çekti
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Ford Otosan, çip krizi nedeniyle Eskişehir fabrikaları için planladığı üretime ara verme tarihini öne çekti

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Otomotivde başlayan ve Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor. Geçtiğimiz aylarda üretime ara vermek zorunda kalan Ford Otosan yeni bir karar aldı. Otomotiv devi, çip tedarikinde yaşanan aksaklık nedeniyle her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği üretime ara verme tarihini Eskişehir fabrikaları için öne çekti. Ford Otosan, Eskişehir motor fabrikasında 31 Mayıs - 14 Haziran, Eskişehir kamyon fabrikasında ise 31 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında üretime ara verecek.

Otomotivde başlayan ve diğer sektörlere de yayılan küresel çip krizi her geçen gün daha da büyüyor. Türkiye'ye de sıçrayan kriz nedeniyle Ford Otosan, Tofaş ve Oyak Renault üretime belli bir süre ara vermek zorunda kalmıştı.

Kriz nedeniyle daha önce Kocaeli'nde bulunan fabrikalarında üretime ara veren Ford Otosan, Eskişehir fabrikaları için dikkat çeken bir karar aldı. Ford Otosan, her yıl planlı olarak yapılan bakım çalışmaları nedeniyle düzenli olarak gerçekleştirilen üretime ara verme tarihini öne çekti.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Otomotiv sektöründe yaşanan mikroçip tedarik sorunu dalga dalga yayılıyor. Ford Otosan'dan konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

14 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamamızda, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam etmesinin yanında, Japonya'daki deprem ve yangının neden olduğu yarı iletken malzemelerde yaşanan ilave tedarik sorunları nedeniyle, Gölcük Fabrikamızda her yıl yaz aylarında yaptığımız planlı rutin duruşumuzun öne çekilerek 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Ana ortağımız Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalar sonucunda, üretime bir hafta önce başlanmasına imkan sağlanmış olup, Gölcük Fabrikasında üretime 7 Haziran tarihinde başlanacaktır.

ESKİŞEHİR'DE TARİHLER ÖNE ÇEKİLDİ

Diğer taraftan, yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunların Ford Trucks iş kolumuzu etkilemesi sonucunda, yıllık bazda bir üretim kaybı yaşanmaması için, Eskişehir Fabrikamızda her yıl yaz aylarında planlı bakım amacıyla yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Eskişehir Motor Fabrikamızda 31 Mayıs - 14 Haziran, Eskişehir Kamyon Fabrikamızda ise 31 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir.

KOCAELİ'DE ÜRETİME DEVAM

Yeniköy Fabrikamızda ise üretime devam edilecektir. Yaz aylarındaki rutin duruş döneminde faaliyete ara verilmemesi ve izleyen aylarda üretim temposundaki artış sayesinde, üretime ara verilmesinden kaynaklanan üretim kaybı etkisinin azaltılması; bu kapsamda kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerimizin açıklanan sınırların içinde kalması beklenmektedir.

Ford Otosan, çip krizi nedeniyle Eskişehir fabrikaları için planladığı üretime ara verme tarihini öne çekti
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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