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Forbes'a göre NBA takımlarının ekonomik gelişimi sürüyor

NBA’in son dönemde ekonomik anlamda yaşadığı olumsuzluklar hepimizin malumu. All-Star’a olan ilginin azalması, televizyon reytinglerinin düşmesi, Çin pazarıpnda yaşanan olumsuz gelişmeler derken; basketbolun en büyük organizasyonunda ekonomik sorunların sayısı artıyor.

13.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:14
Forbes'a göre NBA takımlarının ekonomik gelişimi sürüyor

NBA’in son dönemde ekonomik anlamda yaşadığı olumsuzluklar hepimizin malumu. All-Star’a olan ilginin azalması, televizyon reytinglerinin düşmesi, Çin pazarıpnda yaşanan olumsuz gelişmeler derken; basketbolun en büyük organizasyonunda ekonomik sorunların sayısı artıyor. Ancak Forbes’un yayımladığı listeye göre bu kriz, takımları etkilemiş değil. Tam tersine, pazarda büyüme var!

1.New York Knicks – 4,6 milyar dolar – Geçen seneye göre %15 artış gösterdiler.

2.Los Angeles Lakers – 4,4 milyar dolar – Geçen seneye göre %19 artış gösterdiler.

3.Golden State Warriors – 4,3 milyar dolar - Geçen seneye göre %23 artış gösterdiler.

4.Chicago Bulls – 3,2 milyar dolar – Geçen seneye göre %10 artış gösterdiler.

5.Boston Celtics – 3,1 milyar dolar - Geçen seneye göre %11 artış gösterdiler.

6.Los Angeles Clippers – 2,6 milyar dolar – Geçen seneye göre %18 artış gösterdiler.

7.Brooklyn Nets- 2,5 milyar dolar – Geçen seneye göre %6 artış gösterdiler.

8.Houston Rockets – 2,475 milyar dolar – Geçen seneye göre %8 artış gösterdiler.

9.Dallas Mavericks – 2,4 milyar dolar – Geçen seneye göre %7 artış gösterdiler.

10.Toronto Raptors – 2,1 milyar dolar – Geçen seneye göre %25 artış gösterdiler.

11.Philadelphia 76ers – 2 milyar dolar – Geçen seneye göre %21 artış gösterdiler.

12.Miami Heat – 1,95 milyar dolar – Geçen seneye göre %11 artış gösterdiler.

13.Portland Trail Blazers – 1,85 milyar dolar – Geçen seneye göre %16 artış gösterdiler.

14.San Antonio Spurs – 1,8 milyar dolar – Geçen seneye göre %11 artış gösterdiler.

15.Sacramento Kings – 1,775 milyar dolar – Geçen seneye göre %13 artış gösterdiler.

16.Washington Wizards – 1,75 milyar dolar –Geçen seneye göre %13 artış gösterdiler.

17.Phoenix Suns – 1,625 milyar dolar – Geçen seneye göre %8 artış gösterdiler.

18.Denver Nuggets – 1,6 milyar dolar – Geçen seneye göre %16 artış gösterdiler.

19.Milwaukee Bucks – 1,58 milyar dolar – Geçen seneye göre %17 artış gösterdiler.

20.Oklahoma City Thunder – 1,575 milyar dolar – Geçen seneye göre %7 artış gösterdiler.

21.Utah Jazz – 1,55 milyar dolar – Geçen seneye göre %9 artış gösterdiler.

22.Indiana Pacers – 1,525 milyar dolar – Geçen seneye göre %9 artış gösterdiler.

23.Atlanta Hawks – 1,52 milyar dolar – Geçen seneye göre %17 artış gösterdiler.

24.Cleveland Cavaliers – 1,51 milyar dolar – Geçen seneye göre %18 artış gösterdiler.

25.Charlotte Hornets – 1,5 milyar dolar – Geçen seneye göre %20 artış gösterdiler.

26.Detroit Pistons – 1,45 milyar dolar – Geçen seneye göre %14 artış gösterdiler.

27.Orlando Magic – 1,43 milyar dolar – Geçen seneye göre %8 artış gösterdiler.

28.Minnesota Timberwolves – 1,375 milyar dolar – Geçen seneye göre %9 artış gösterdiler.

29.New Orleans Pelicans – 1,35 milyar dolar – Geçen seneye göre %11 artış gösterdiler.

30.Memphis Grizzlies – 1,3 milyar dolar – Geçen seneye göre %8 artış gösterdiler.


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