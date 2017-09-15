Foça Belediyespor Yeni Sezona Halilbeyli Deplasmanında Başlayacak
Foça Belediyespor, 2017-2018 futbol sezonundaki ilk maçında 1 Ekim 2017 Pazar günü deplasmanda Halilbeylispor’la karşılaşacak.
Foça Belediyespor, 2017-2018 futbol sezonundaki ilk maçında 1 Ekim 2017 Pazar günü deplasmanda Halilbeylispor'la karşılaşacak.
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Foça Belediyespor; Halilbeylispor, Ceyhan Altınyıldız, Güzeltepe Gençlik, Denizspor, Özçamdibi, Poyracık Bilir Altay, Yamanlar Esen, Aliağa Futbol, Bornova Belediyespor, Çamdibi Altınok, Kınık Belediyespor ve Bornova 1881 ile zorlu bir şampiyonluk mücadelesi verecek. Foça Belediyespor 2017-2018 sezonunun ilk maçında 1 Ekim 2017 Pazar günü deplasmanda Halilbeylispor'la karşılaşacak. - İZMİR