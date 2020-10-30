Cumhurbaşkanı Erdoğan, Es-Serrac ile telefonla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Es-Serrac ile telefonla görüştü

30.10.2020 22:19 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Es-Serrac ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fayiz Es-Serrac, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berk Özkan

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